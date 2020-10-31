30 ألفا الطاقة الاستيعابية لجامعة الملك سلمان الدولية بمصر

وكان الأمير فهد بن سلطان قد وصل صباح إلى مطار شرم الشيخ الدولي لحضور حفل افتتاح الجامعة، وذلك نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكان في استقباله وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي وعدد من المسؤولين المصريين.
وضم الوفد المرافق لأمير تبوك كلاً من: وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد الخضيري. وتتضمن الجامعة 10 کلیات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي على مستوى الجمهورية، ولإعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً وأكاديمياً على نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.
تخصصات كليات الجامعة الدولية
- الهندسة التطبيقية
- علوم الحاسبات
- الصناعات التكنولوجية
- العلوم المالية والإدارية
- السياحة والضيافة
- العمارة
- الألسن واللغات التطبيقية
- الزراعات الصحراوية
- الفنون والتصميم
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