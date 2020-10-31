السعودية تسلم مبنى مركز غسيل الكلى إلى الصومال

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مبنى مركز الغسيل الكلوي بمستشفى بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو إلى وزارة الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث سيُستخدم المركز بناء على طلب وزارة الصحة الصومالية كمقر مؤقت لفحص وعلاج مصابي فيروس كورونا ، على أن يتم استكمال المشروع بعد الانتهاء من حجر وعلاج مصابي كورونا «كوفيد19-»، وذلك مساهمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين في التخفيف من معاناة الشعب الصومالي الشقيق جراء هذه الجائحة.

مراسم التسليم

تمت مراسم تسليم مبنى مركز الغسيل الكلوي إلى وزارة الصحة الصومالية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور محمد عبدالغني خياط، ومدير فرع المركز في إفريقيا سعد مهنا السويد، وممثل وزارة الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال الفيدرالية المستشار الدكتور عبدالرزاق يوسف أحمد جلال الدين، ومدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولية بجمهورية الصومال الفيدرالية مصطفى آدم دقال، ومدير مستشفى بنادر للأمومة والطفولة بمقديشو الدكتورة فرتون شريف محمد، ومدير مركز غسيل الكلى الدكتور محمد عثمان محمد، ومدير المشاريع بفرع مركز الملك سلمان في إفريقيا الأستاذ إبراهيم عبدالقادر، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة الصومالية،

مساهمة سعودية

عقب التسليم صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور محمد عبدالغني خياط إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية، بأن مبنى مركز غسيل الكلى سيستخدم كمقر مؤقت لفحص وعلاج مصابي فيروس كورونا، وحجر الحالات الصحية الحرجة، وذلك تلبية لطلب الحكومة الصومالية ومساهمة من المملكة العربية السعودية للأشقاء في الصومال، على أن يتم استكمال مشروع مركز غسيل الكلى بعد انتهاء جائحة كورونا. من جانبه عبر ممثل وزارة الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال الفيدرالية المستشار الدكتور عبدالرزاق يوسف أحمد جلال الدين عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإلى شعب المملكة العربية السعودية الشقيقة التي لم تتأخر يوما في مد يد العون والمساعدة للأشقاء في الصومال، كما قدم شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة، منوهًا إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تقدمها المملكة من خلال المركز في جمهورية الصومال الفيدرالية.

يذكر أن المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية والبرامج التنموية في جمهورية الصومال في شتى القطاعات التعليمية والصحية والمياه والإصحاح البيئي، دعما للأشقاء في الصومال.

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خدمات علاجية باليمن

في اليمن، واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 15 حتى 21 أكتوبر 2020م، في قسم الطوارئ 581 مستفيداً، وقسم الباطنية 254 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 76 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 244 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 857 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 77 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 23 مستفيدًا، وقسم التوليد 14 حالة، وقسم التغذية العلاجية 48 مستفيدا، فيما نفذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 422 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,236 فردا، وراجع قسم نقل الدم مستفيدان اثنان، والعيادات المتنقلة 413، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 733 فردا.

كما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وجرى خلال الفترة من 15 حتى 21 أكتوبر 2020م، ضخ 363,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض. ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز، لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.