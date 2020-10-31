واشتملت المشاركات منذ انطلاق المسابقة على قصص إنسانية، ومبادرات تعزز جهود المعلمين في إيصال رسالتهم وتذليل الصعوبات، وخلق بيئة تعليمية جاذبة، إضافة إلى مشاركات تعبر عن شغف التعليم، وحب المهنة، وخلق بيئة تعليمية تفاعلية من المنزل، كما تنوعت المشاركات المقدمة بين تحقيقات صحفية ومقاطع فيديو وموشن جرافيك وإنفوجرفيك ومقاطع مسموعة ومستند عرض تشعبي.
وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة التعلُم، وتعزيز التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد، وإثراء المحتوى الرقمي بمواد تثقيفية وتعليمية متنوعة، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الأسرة، وأولياء الأمور، وترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية في البيئة الافتراضية للتعليم، وتعزيز الوعي المهني للمعلم والقائد لثقافة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتجات رقمية إبداعية ذات قيمة. وتضم مسارات المسابقة (مجال التعليم)، من خلال تصميم محتوى تعليمي في أحد عناصر العملية التعليمية، و(مجال الإعلام والتثقيف) بإنتاج محتوى تثقيفي إعلامي يعكس تجربة المستفيدين من منصة مدرستي، و(مجال التدريب) بتصميم محتوى تدريبي لتطوير أداء شاغلي الوظائف التعليمية في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.
كانت هذه تفاصيل خبر 190 ألف مشاركة في مسابقة مدرستي نشر منها 41 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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