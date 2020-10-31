السعودية اليوم / الجزائر تسجل 291 إصابة بفيروس كورونا



الجزائر 14 ربيع الاول 1442 هـ الموافق 31 اكتوبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 291 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت لجنة رصد ومتابعة

// انتهى //

20:47ت م

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الجزائر 14 ربيع الاول 1442 هـ الموافق 31 اكتوبر 2020 م واسسجلت الجزائر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا المستجد في الجزائر أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 57942 إصابة ,فيما وصل مجموع الوفيات إلى 1965 حالة وفاة , مشيرةً إلى ارتفاع إجمالي حالات الشفاء إلى 40201 حالة.// انتهى //20:47ت م0103

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