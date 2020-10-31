السعودية اليوم / تعليم صبيا تطلق غداً فعاليات البرامج التدريبية لقيادات وفرق العمل التطوعي



صبيا 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

تنطلق غدا فعاليات البرامج التدريبية الموجهة لقيادات وفرق العمل التطوعي بإدارة تعليم صبيا التي ينفذها عن بُعد مركز جامعة جدة للعمل التطوعي.

وأشار معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان إلى أن الدورات التدريبية تعد باكورة برامج اتفاقية التعاون التي تهدف لتعزيز العمل المشترك بين جامعة جدة وإدارة التعليم صبيا، وتعزز قيم العمل التطوعي، والإسهام في دعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، وتوفير الإمكانات المتاحة ، إضافة لتدريب وتأهيل المتطوعين وتوظيف الخبرات التطوعية لمنسوبي ومنسوبات تعليم صبيا، واستثمار طاقاتهم، ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي، مبيناً إن أوراق عمل البرنامج ستسهم في تعزيز التعاون بين المجتمع، وأن أهمية هذا الملتقى تكمن في أن العمل التطوعي هو من أهم ركائز تنمية الوطن بما يفتحه من آفاق رحبة في بناء الإنسان، وتكوين العلاقات المميزة، وتطوير المهارات والممارسات للأفراد والمجتمعات.

من جانبه أوضح مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي أن البرامج التدريبية تأتي ضمن الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين جامعة جدة وإدارة تعليم صبيا في مجال العمل التطوعي، وتنمية قدرات المتطوعين .

وبين أن البرامج التدريبية التي تستمر لمدة أسبوع ، يستفيد منها أكثر من ٤٥٠ متطوعا ومتطوعة وتتناول عدة أوراق عمل عن (التطوع المفهوم والتصور والرؤية- القيادة التطوعية وإدارة الفرق التطوعية- صناعة المبادرات والفرص التطوعية- وحدات التطوع الأنظمة واللوائح والبناء الإداري، المنصة الوطنية للتطوع- الشراكات المجتمعية إدارة المخاطر)، مقدماً الشكر لمركز العمل التطوعي بجامعة جدة لتفعيل هذه الشراكة التي تعد استمرارا لعملية التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والعام في المملكة.

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19:05ت م

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