السعودية اليوم / الكشافة تُطلق المرحلة الــ 13 من المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها



الرياض 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

دشن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية

وأكد الفهد في كلمة له في حفل التدشين، أن المشروع الكشفي الذي اطلقته الجمعية عام 1430هـ، أتى ثماره داخل المملكة وخارجها كأحد التجارب الناجحة في المجال البيئي، واستطاع أن ينمو وينتشر في جميع انحاء المملكة، كما استطاعت الجمعية ومن خلال الشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، ومع الجمعيات المجتمعية ذات النفع العام التي تهتم بالبيئة أن تساهم في تحقيق استدامة البيئة ، مًشيراً الى أن المشروع سجل حضوراً لافتاً في المشروع الكشفي العالمي رسل السلام كون البيئة أحد أهم مجالاته.

والقى خلال الاحتفاء الدكتور ماجد الفراج كلمة شكر فيها الجمعية على اهتمامها بالشأن البيئي ، مشيرا الى أن الجمعية من خلال هذا المشروع تعمل في خطوط متوازية مع جهود الوزارة في هذا الشأن من أجل تحسين جودة الحياة وزيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز دور الأفراد في المحافظة على البيئة في العديد من الإجراءات والسلوكيات ، من خلال العديد من المبادرات ومن اهمها التوعية بأهمية البيئة ، ومخاطر الرعي والاحتطاب الجائر ومكافحة التصحر.

قُدم بعد ذلك فلم وثائقي عن المشروع منذ انطلاقته قبل 13 عاماً ، ثم شارك عددٍ من أفراد الأسرة الكشفية بممارسة الزراعة في نقل افتراضي مباشر من حدائق منازلهم ،وألقى الأمين العام للجمعية الدكتور صالح الحربي كلمة اشار فيها الى أن المشروع يعمل نحو تحقيق الاستدامة البيئية في إطار تشريعي وتنظيمي، يساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وقد استطاع أن يثبت نفسه كأحد أبرز المشاريع على المستوى الكشفي العالمي ، حيث تم عرضه في كثير من المحافل العربية والعالمية.

واختتم الحفل بإعلان اسماء القطاعات والادارات والمكاتب والفرق الكشفية الفائزة بمستويات المشروع في نسخته الثانية عشرة .

// انتهى //

19:04ت م

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الرياض 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسدشن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد اليوم، عن بعد المرحلة الـ 13 من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، بحضورمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج ، وأمين عام جمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي.وأكد الفهد في كلمة له في حفل التدشين، أن المشروع الكشفي الذي اطلقته الجمعية عام 1430هـ، أتى ثماره داخل المملكة وخارجها كأحد التجارب الناجحة في المجال البيئي، واستطاع أن ينمو وينتشر في جميع انحاء المملكة، كما استطاعت الجمعية ومن خلال الشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، ومع الجمعيات المجتمعية ذات النفع العام التي تهتم بالبيئة أن تساهم في تحقيق استدامة البيئة ، مًشيراً الى أن المشروع سجل حضوراً لافتاً في المشروع الكشفي العالمي رسل السلام كون البيئة أحد أهم مجالاته.والقى خلال الاحتفاء الدكتور ماجد الفراج كلمة شكر فيها الجمعية على اهتمامها بالشأن البيئي ، مشيرا الى أن الجمعية من خلال هذا المشروع تعمل في خطوط متوازية مع جهود الوزارة في هذا الشأن من أجل تحسين جودة الحياة وزيادة الرقعة الخضراء، وتعزيز دور الأفراد في المحافظة على البيئة في العديد من الإجراءات والسلوكيات ، من خلال العديد من المبادرات ومن اهمها التوعية بأهمية البيئة ، ومخاطر الرعي والاحتطاب الجائر ومكافحة التصحر.قُدم بعد ذلك فلم وثائقي عن المشروع منذ انطلاقته قبل 13 عاماً ، ثم شارك عددٍ من أفراد الأسرة الكشفية بممارسة الزراعة في نقل افتراضي مباشر من حدائق منازلهم ،وألقى الأمين العام للجمعية الدكتور صالح الحربي كلمة اشار فيها الى أن المشروع يعمل نحو تحقيق الاستدامة البيئية في إطار تشريعي وتنظيمي، يساعد في المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، وقد استطاع أن يثبت نفسه كأحد أبرز المشاريع على المستوى الكشفي العالمي ، حيث تم عرضه في كثير من المحافل العربية والعالمية.واختتم الحفل بإعلان اسماء القطاعات والادارات والمكاتب والفرق الكشفية الفائزة بمستويات المشروع في نسخته الثانية عشرة .// انتهى //19:04ت م0093

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