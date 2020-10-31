السعودية اليوم / المستشفى العام بصامطة يدشن عيادة التغذية الافتراضية



صامطة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

دشن المستشفى العام بمحافظة ، عيادة التغذية الافتراضية والبرنامج التوعوي للرضاعة الطبيعية.

وأوضح مدير المستشفى بالإنابة علي سهلي، أن العيادة الافتراضية تعد عيادة حقيقية يقوم فيها أخصائي التغذية العلاجية في المستشفى، بالإطلاع على ملف المريض والتواصل معه عبر برنامج الواتس على الرقم 0509616926 في منزله دون الحاجة إلى الحضور للمستشفى.

من جانبه أكد رئيس قسم التغذيه العلاجية بالمستشفى، الأخصائي وحيد قاسم، بأن العيادة الافتراضية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمة، والوصول إليهم بشكل أسرع وتقديم الخدمات لهم بدون الحاجة لمراجعة المرفق الصحي، وخصوصاً خلال الإجراءات الإحترازية للوقاية من

وفي ختام البرنامج تم تكريم عدد من المشاركين بالبرنامج التوعوي من قسم التغدية بالمستشفى.

// انتهى //

18:57ت م

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صامطة 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسدشن المستشفى العام بمحافظة ، عيادة التغذية الافتراضية والبرنامج التوعوي للرضاعة الطبيعية.وأوضح مدير المستشفى بالإنابة علي سهلي، أن العيادة الافتراضية تعد عيادة حقيقية يقوم فيها أخصائي التغذية العلاجية في المستشفى، بالإطلاع على ملف المريض والتواصل معه عبر برنامج الواتس على الرقم 0509616926 في منزله دون الحاجة إلى الحضور للمستشفى.من جانبه أكد رئيس قسم التغذيه العلاجية بالمستشفى، الأخصائي وحيد قاسم، بأن العيادة الافتراضية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمة، والوصول إليهم بشكل أسرع وتقديم الخدمات لهم بدون الحاجة لمراجعة المرفق الصحي، وخصوصاً خلال الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩.وفي ختام البرنامج تم تكريم عدد من المشاركين بالبرنامج التوعوي من قسم التغدية بالمستشفى.// انتهى //18:57ت م0091

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