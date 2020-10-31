السعودية اليوم / الأردن تسجل 3301 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3301 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان ، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1542 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 57 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 829 حالة.

//انتهى//

18:56ت م

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عمّان 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 72607 إصابة.وقالت الوزارة في بيان ، إن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1542 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 57 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 829 حالة.//انتهى//18:56ت م0090

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