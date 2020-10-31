السعودية اليوم / أكثر من 18 ألف مستفيد من عيادات "تطمن" في حفر الباطن



حفر الباطن 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واس

قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ 18890 مستفيدًا وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، ومركز صحي الأمير سلطان، اضافة الى مركز صحي أبو موسى.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

//انتهى //

18:56ت م

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حفر الباطن 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واسقدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ 18890 مستفيدًا وذلك من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، ومركز صحي الأمير سلطان، اضافة الى مركز صحي أبو موسى.وأوضحت صحة حفر الباطن أن عيادات “تطمن” مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد “COVID-19” المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.//انتهى //18:56ت م0089

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