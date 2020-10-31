شكرا لقرائتكم تعرف على محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-31 تعرف على محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا.. غدًا متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت وزارة الإعلام عن محاور المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد ليوم الأحد 1 نوفمبر 2020. Advertisements ويتحدث خلال المؤتمر كل من محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والمقدم طلال الشلهوب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية. ويناقش المؤتمر الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، وتطورات الموجة الثانية من الفيروس، والتحليل البياني بالمملكة للحالات الحرجة والوفيات. كما يناقش المؤتمر الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة، كذلك استفسارات 937، وإحصائيات الحالات والخدمات الصحية محليا، والتحديثات الأمنية الخاصة والمتعلقة بفيروس كورونا.

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