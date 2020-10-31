إذا رفض طفلك تناول الفواكه والخضار.. اتبعي هذه النصيحة

2020-10-31

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

يرفض كثير من الأطفال تناول الفواكه والخضار دون إبداء أي أسباب، ويفضلون تناول الأطعمة غير الصحية والحلويات، وخصوصًا إذا وجدوا من لا يمنعهم من ذلك، فيتشجعون في إشباع بطونهم بالوجبات غير المفيدة وتناول المشروبات الغازية أو عصائر التي تحتوي على نسب عالية من السكر.

الفيتامينات والمعادن الضرورية:

وتنصح استشارية التغذية نظمية مبارك، ربات البيوت بالحرص على إعطاء الفواكه والخضار الأولوية في مائدة الطعام؛ إذ إن تناولهما يفيد الجسم ويمنحه كل العناصر المطلوبة، لكونهما يعتبران مصدرًا طبيعيًّا للعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجسم صحي، كما أنهما يساعدان في منع الأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان، وأمراض المناعة، وصرف الدهون والسعرات الحرارية بشكل يومي، والمحافظة على وزن مثالي وتجنب الوزن الزائد.

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تأثير الجذور الحُرة:

وأشارت إلى الخضار والفواكه تعدان غنيتان بمضادات الأكسدة التي تلعب دورًا أساسيًّا في تثبيط تأثير الجذور الحُرة التي قد يؤدّي ارتفاعها بشكل كبير إلى حدوث الإجهاد التأكسدي، وهو أمر ضار بالخلايا قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.

الفاكهة في الزبادي:

وشددت على ضرورة إعطاء الأطفال الفواكه والخضار بشكل يومي وفقًا للعناصر المتوفرة، وإذا كان الطفل يرفض فيجب اتباع طرق مبتكرة لمواجهة رفض الطفل تناول الفواكه والخضار، مثلًا وضع قطع الفاكهة في الزبادي، أو تقديم الفاكهة كعصير، أما الخضروات فيمكن قطعها وإضافتها للجبن أو الأرز أو المكرونة، وإذا رفض الطفل الطعام فيمكن أن يغطي ذلك الطعام بالصوص الذي يحبه، لابد من اتباع طرق تحاليل مع الأطفال لضمان حصولهم على الفيتامينات والمعادن والألياف.





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