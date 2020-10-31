4 مستويات لتصنيف دول معتمري الخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صنفت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووزارة الصحة الدول التي يقدم منها المعتمرون إلى 4 مستويات، المستويات الثلاثة الأولى يسمح بقدوم الزوار والمعتمرين منها، فيما يعلق إصدار التأشيرات للدول المصنفة في المستوى الرابع.

جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بعنوان «التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية» لشرح الإجراءات الاحترازية لموسم العمرة 1442هـ وفق الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح وكيل الوزارة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها صنف الدول التي يقدم منها المعتمرون إلى 4 مستويات، بالتعاون مع وزارتي الحج والصحة، مبينا أن الدول في المستويين الأول والثاني من التصنيف يسمح بقدوم الزوار منها قبل وأثناء قدومهم إلى المملكة، فيما يسمح للدول المصنفة في المستوى الثالث بقدوم الزوار والمعتمرين منها بأعداد محددة مع تطبيق إجراءات صحية ووقائية إضافية عليهم أثناء فترة وجودهم في المملكة، في حين يتم تعليق إصدار التأشيرات الجديدة للمعتمرين والزوار في الدول المصنفة في المستوى الرابع، لحين عودة هذه الدول إلى المستوى الثالث فما دون.

ولفت المداح إلى أن قائمة تصنيف الدول وضعت بناء على عدد الإصابات فيها وقدرتها على التعامل مع الجائحة حتى تصل نسبة التعافي أو الإصابات إلى الحد المعقول وترجع إلى المستوى الثالث فما دون، مؤكدا في الوقت نفسه أنه تجري مراجعة القائمة بشكل شبه يومي من قبل وزارة الصحة ومركز وقاية لمتابعة ما يستجد في مستوى تطور الفيروس فيها.

مستويات تصنيف الدول التي يقدم منها المعتمرون:

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الأول: يسمح بقدوم المعتمرين والزوار منها قبل وأثناء قدومهم إلى المملكة.

الثاني: يسمح بقدوم المعتمرين والزوار منها قبل وأثناء قدومهم إلى المملكة.

الثالث: يسمح بقدوم الزوار والمعتمرين منها بأعداد محددة مع تطبيق إجراءات صحية ووقائية إضافية.

الرابع: تعليق إصدار التأشيرات الجديدة للمعتمرين والزوار، لحين عودة هذه الدول إلى المستوى الثالث فما دون.