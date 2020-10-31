ارتطام سيارة بأحد أبواب الحرم المكي

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وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري في بيانه أنه عند العاشرة والنصف من مساء الجمعة الموافق 13/3/1442هـ باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام، ولم يصب أي شخص بأذى.وبين أن الشخص بعد القبض عليه اتضح أنه مواطن وبحالة غير طبيعية، وجاري إحالته للنيابة العامة.
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