شكرا لقرائتكم خبر «التعاون الإسلامي» تدعو معتمري الخارج للتقيد بالبروتوكولات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المعتمرين، بمناسبة إعلان وصول أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج إلى جدة اليوم إلى الحفاظ على أنفسهم وأسرهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة.

وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين «إن المنظمة وباعتبارها الصوت الجامع للعالم الإسلامي تبارك للمسلمين حول العالم عودة العمرة والزيارة بعد تعليقهما مؤقتا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتدعوهم إلى الحفاظ على سلامتهم باتباع كامل التعليمات والإرشادات الصحية».

وأشاد بمنظومة العمل التي أعلنت جاهزيتها وبوزارة الحج والعمرة لاستقبال المعتمرين والحفاظ على صحة الإنسان، مضيفا «إن المنظمة تثمن جميع التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين».