شكرا لقرائتكم خبر إيقاف ضابط برتبة فريق حصل على 400 مليون مقابل ترسية مشاريع لمصلحة شركات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة » ضابطا برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع

الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على 400 مليون ريال مقابل ترسية مشاريع لمصلحة الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لتسلمها وتحويلها إلى داخل المملكة، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أنها باشرت أخيرا 123 قضية جنائية، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

أبرز القضايا المعالجة: