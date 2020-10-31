إيقاف ضابط برتبة فريق حصل على 400 مليون مقابل ترسية مشاريع لمصلحة شركات

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الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على 400 مليون ريال مقابل ترسية مشاريع لمصلحة الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لتسلمها وتحويلها إلى داخل المملكة، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أنها باشرت أخيرا 123 قضية جنائية، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
أبرز القضايا المعالجة:
- إيقاف أحد منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجة لرجاء وتوصية.
- بالتعاون مع وزارة العدل جرى إلغاء صكي استحكام بمساحة إجمالي قدرها (169.233.000م2) بإحدى المحافظات جرى إصدارها بطريقة غير نظامية، وإيقاف قاض »عضو مجلس شورى سابق« ووكيل إمارة منطقة سابق وضابط سابق برتبة عميد ومحام وثلاثة مواطنين لتورطهم في استخراج الصكين وحصولهم مقابل ذلك على جزء من الأرض.
- إيقاف ضابط برتبة فريق في إحدى الوزارات ومدير إحدى الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الوزارة، لتورط الأول خلال فترة عمله بالحصول على مبالغ مالية بلغت 400 مليون ريال مقابل ترسية مشاريع لمصلحة الشركة وشركات أخرى واستخدامه لحساباته البنكية خارج المملكة لتسلمها وتحويلها إلى داخل المملكة، وكذلك إجراء عمليات بيع لعقارات داخل المملكة بمبالغ كبيرة لا تمثل قيمتها الشرائية.
- إيقاف عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات وموظف بإحدى المحاكم لقيام الثاني بإضافة (27) مستندا لقضية قائمة ضد الأول بهدف تغيير مسار القضية لمصلحة الأول نتيجة لرجاء وتوصية.
- بالتعاون مع النيابة العامة فقد قبض على عضوين في النيابة العامة وموظف بوزارة التجارة ومواطنين »وسطاء«، وذلك لطلبهم مبلغ (5.300.000) ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لدى النيابة العامة وفرع وزارة التجارة بإحدى المحافظات.
- بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة جرى إيقاف ضابط برتبة عميد وضابط برتبة عقيد وصف ضابط يعملون في أحد القطاعات العسكرية لحصولهم على مبالغ مالية مقابل إعفاء بعض منسوبي القطاع من الدوام الرسمي وقبول المستجدين بالدورات العسكرية.
- بالتعاون مع وزارة الداخلية »الإدارة العامة للمرور« فقد جرى إيقاف موظف وضابط صف يعملان بإدارة مرور إحدى المناطق وموظف أهلي »معقب« لقيام الأول والثاني باستبدال لوحات مركبات بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ (1400) ريال للعملية، حيث بلغ إجمالي ما حصل عليه الأول والثاني من الثالث مبلغ (1.400.000) ريال خلال فترة شهر.
- إيقاف موظف يعمل بوزارة الصحة في إحدى المناطق وموظف شركة متعاقدة مع الوزارة لتأمين حراسات أمنية لأحد المواقع، لقيام الأول بطلب مبلغ (450.000) ريال وتوظيف مجموعة من معارفه لدى الثاني مقابل عدم الالتزام بما ورد ببنود العقد.
- إيقاف مهندس بشركة المياه الوطنية ومقيمين يعملان بشركة متعاقدة لتنفيذ أحد مشاريع شركة المياه الوطنية لطلب الأول بواسطة المقيمين مبلغ (100.000) ريال مقابل تعديل الملحوظات الواردة بمحضر تسلم أحد المشاريع المنفذة.
- إيقاف مدير سابق لمستشفى عام بإحدى المناطق لقيامه خلال مدة عمله بتمكين مؤسسة عائدة لإحدى قريباته من الحصول على مشاريع بمبلغ إجمالي (1.498.000) ريال بطريقة غير نظامية في المستشفى الذي يعمل به.
- القبــض عــى أربعــة مــن موظفــي وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة في إحــدى المحافظــات أثنــاء تســلمهم مبلــغ ( 73.500 ) ريــال
- مقابــل تلاعبهــم بأحــد المــزادات في وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة.
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