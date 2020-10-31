أطباء الأسنان الأكثر ازديادا بين القوى الصحية بالمملكة خلال 5 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت ميزانية وزارة الصحة من 855 مليار ريال في 2015 إلى 1106 مليارات ريال العام الماضي 2019، وذلك بحسب الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الصحة 2019، وزادت أعداد المستشفيات والسعة السريرية والقوى العاملة بكل المناطق، فبين عامي 2015 و2019 ارتفعت نسبة الأطباء البشريين 22%، وأطباء الأسنان 28%، والتمريض 13%، والصيادلة 25%، والفئات الطبية المساعدة 17%. ميزانية وزارة الصحة خلال 6 سنوات 2014: 855 مليار ريال 2014: 855 مليار ريال 2015: 860 مليارا 2016: 840 مليارا 2017: 890 مليارا 2018: 978 مليارا 2019: 1106 مليارات الصحة في 2019 المستشفيات 498‪ الأسرّة 769‪88 معدل الأسرّة لكل 10 آلاف نسمة 22.5 المستشفيات والأسرّة في مناطق المملكة وزارة الصحة المستشفيات 286‪ الأسرّة 446‪65 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 48 الأسرّة 131‪77 القطاع الخاص المستشفيات 164‪ الأسرّة 191‪46 توزيع المستشفيات و الأسرّة حسب المنطقة للعام 201‪9 الرياض المستشفيات 106‪ الأسرّة 196‪33 الصحة المستشفيات 49 الأسرّة 850‪7 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 16 الأسرّة 537‪9 القطاع الخاص المستشفيات 41 الأسرّة 5747 مكة المكرمة المستشفيات 18 الأسرّة 334‪3 الصحة المستشفيات 10 الأسرّة 269‪4 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 1 الأسرّة 176‪ القطاع الخاص المستشفيات 7 الأسرّة 473‪ جدة المستشفيات 57 الأسرّة 867‪5 الصحة المستشفيات 13 الأسرّة 309‪1 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 4 الأسرّة 187‪0 القطاع الخاص المستشفيات 40 الأسرّة 371‪4 الطائف المستشفيات 25 الأسرّة 398‪8 وزارة الصحة المستشفيات 16 الأسرّة 364‪0 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 5 الأسرّة 859‪ القطاع الصحي الخاص المستشفيات 4 الأسرّة 489‪ المدينة المنورة المستشفيات 35 الأسرّة 510‪9 وزارة الصحة المستشفيات 20 الأسرّة 326‪8 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 3 الأسرّة 706‪ القطاع الصحي الخاص المستشفيات 12 الأسرّة 113‪5 القصيم المستشفيات 24 الأسرّة 330‪6 وزارة الصحة المستشفيات 19 الأسرّة 290‪9 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 1 الأسرّة 54 القطاع الصحي الخاص المستشفيات 4 الأسرّة 343‪ المنطقة الشرقية المستشفيات 52 الأسرّة 976‪4 وزارة الصحة المستشفيات 20 الأسرّة 335‪6 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 8 الأسرّة 206‪4 القطاع الصحي الخاص المستشفيات 24 الأسرّة 434‪4 الأحساء المستشفيات 17 الأسرّة 305‪6 وزارة الصحة المستشفيات 10 الأسرّة 205‪5 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 1 الأسرّة 273‪ القطاع الصحي الخاص المستشفيات 6 الأسرّة 728‪ حفر الباطن المستشفيات 10 الأسرّة 143‪9 وزارة الصحة المستشفيات 7 الأسرّة 100‪0 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 1 الأسرّة 289‪ القطاع الصحي الخاص المستشفيات 2 الأسرّة 150‪ عسير المستشفيات 34 الأسرّة 398‪3 وزارة الصحة المستشفيات 20 الأسرّة 233‪0 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 2 الأسرّة 515‪ القطاع الصحي الخاص المستشفيات 12 Advertisements الأسرّة 113‪7 بيشة المستشفيات 8 الأسرّة 870‪ وزارة الصحة المستشفيات 8 الاسرة 870‪ الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 0 الأسرّة 0 القطاع الصحي الخاص المستشفيات 0 الأسرّة 0 تبوك المستشفيات 15 الأسرّة 254‪8 وزارة الصحة المستشفيات 12 الأسرّة 182‪0 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 2 الأسرّة 642‪ القطاع الصحي الخاص المستشفيات 1 الأسرّة 86 حائل المستشفيات 16 الأسرّة 202‪5 وزارة الصحة المستشفيات 13 الأسرّة 185‪5 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 0 الأسرّة 0 القطاع الصحي الخاص المستشفيات 3 الأسرّة 170‪ الحدود الشمالية المستشفيات 10 الأسرّة 136‪0 وزارة الصحة المستشفيات 10 الأسرّة 136‪0 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 0 الأسرّة 0 القطاع الصحي الخاص المستشفيات 0 الأسرّة 0 جيزان المستشفيات 25 الأسرّة 251‪3 وزارة الصحة المستشفيات 21 الأسرّة 222‪5 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 1 الأسرّة 38 القطاع الصحي الخاص المستشفيات 3 الأسرّة 250‪ نجران المستشفيات 16 الأسرّة 186‪2 وزارة الصحة المستشفيات 10 الأسرّة 130‪0 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 3 الأسرّة 312‪ القطاع الصحي الخاص المستشفيات 3 الأسرّة 250‪ الباحة المستشفيات 12 الأسرّة 129‪5 وزارة الصحة المستشفيات 10 الأسرّة 116‪5 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 0 الأسرّة 0 القطاع الصحي الخاص المستشفيات 2 الأسرّة 130‪ الجوف المستشفيات 9 الأسرّة 133‪0 وزارة الصحة المستشفيات 9 الأسرّة 133‪0 الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 0 الأسرّة 0 القطاع الصحي الخاص المستشفيات 0 الأسرّة 0 القريات المستشفيات 4 الأسرّة 490‪ وزارة الصحة المستشفيات 4 الأسرّة 490‪ الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 0 الأسرّة 0 القطاع الصحي الخاص المستشفيات 0 الأسرّة 0 القنفذة المستشفيات 5 الأسرّة 400‪ وزارة الصحة المستشفيات 5 الأسرّة 400‪ الجهات الحكومية الأخرى المستشفيات 0 الأسرّة 0 القطاع الصحي الخاص المستشفيات 0 الأسرّة 0 القوى الطبية العاملة بالمملكة أطباء بشريون 2015: 732‪54 2019: 943‪35 أطباء أسنان 2015: 35‪02 2019: 188‪11 صيادلة 2015: 236‪24 2019: 318‪72 تمريض 2015: 172‪483 2019: 199‪013 فئات طبية مساعدة 2015: 101‪773 2019: 123‪619 مراكز الرعاية الصحية الأولية 2015: 228‪2 2019: 226‪1 المصدر الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الصحة لعام 2019م

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