أطباء الأسنان الأكثر ازديادا بين القوى الصحية بالمملكة خلال 5 سنوات

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ميزانية وزارة الصحة خلال 6 سنوات2014: 855 مليار ريال
2015: 860 مليارا
2016: 840 مليارا
2017: 890 مليارا
2018: 978 مليارا
2019: 1106 مليارات
الصحة في 2019
المستشفيات 498
الأسرّة 76988
معدل الأسرّة لكل 10 آلاف نسمة 22.5
المستشفيات والأسرّة في مناطق المملكة
وزارة الصحة
المستشفيات 286
الأسرّة 44665
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 48
الأسرّة 13177
القطاع الخاص
المستشفيات 164
الأسرّة 19146
توزيع المستشفيات و الأسرّة حسب المنطقة للعام 2019
الرياض
المستشفيات 106
الأسرّة 19633
الصحة
المستشفيات 49
الأسرّة 8507
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 16
الأسرّة 5379
القطاع الخاص
المستشفيات 41
الأسرّة 5747
مكة المكرمة
المستشفيات 18
الأسرّة 3343
الصحة
المستشفيات 10
الأسرّة 2694
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 1
الأسرّة 176
القطاع الخاص
المستشفيات 7
الأسرّة 473
جدة
المستشفيات 57
الأسرّة 8675
الصحة
المستشفيات 13
الأسرّة 3091
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 4
الأسرّة 1870
القطاع الخاص
المستشفيات 40
الأسرّة 3714
الطائف
المستشفيات 25
الأسرّة 3988
وزارة الصحة
المستشفيات 16
الأسرّة 3640
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 5
الأسرّة 859
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 4
الأسرّة 489
المدينة المنورة
المستشفيات 35
الأسرّة 5109
وزارة الصحة
المستشفيات 20
الأسرّة 3268
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 3
الأسرّة 706
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 12
الأسرّة 1135
القصيم
المستشفيات 24
الأسرّة 3306
وزارة الصحة
المستشفيات 19
الأسرّة 2909
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 1
الأسرّة 54
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 4
الأسرّة 343
المنطقة الشرقية
المستشفيات 52
الأسرّة 9764
وزارة الصحة
المستشفيات 20
الأسرّة 3356
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 8
الأسرّة 2064
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 24
الأسرّة 4344
الأحساء
المستشفيات 17
الأسرّة 3056
وزارة الصحة
المستشفيات 10
الأسرّة 2055
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 1
الأسرّة 273
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 6
الأسرّة 728
حفر الباطن
المستشفيات 10
الأسرّة 1439
وزارة الصحة
المستشفيات 7
الأسرّة 1000
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 1
الأسرّة 289
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 2
الأسرّة 150
عسير
المستشفيات 34
الأسرّة 3983
وزارة الصحة
المستشفيات 20
الأسرّة 2330
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 2
الأسرّة 515
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 12
الأسرّة 1137
بيشة
المستشفيات 8
الأسرّة 870
وزارة الصحة
المستشفيات 8
الاسرة 870
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 0
الأسرّة 0
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 0
الأسرّة 0
تبوك
المستشفيات 15
الأسرّة 2548
وزارة الصحة
المستشفيات 12
الأسرّة 1820
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 2
الأسرّة 642
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 1
الأسرّة 86
حائل
المستشفيات 16
الأسرّة 2025
وزارة الصحة
المستشفيات 13
الأسرّة 1855
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 0
الأسرّة 0
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 3
الأسرّة 170
الحدود الشمالية
المستشفيات 10
الأسرّة 1360
وزارة الصحة
المستشفيات 10
الأسرّة 1360
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 0
الأسرّة 0
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 0
الأسرّة 0
جيزان
المستشفيات 25
الأسرّة 2513
وزارة الصحة
المستشفيات 21
الأسرّة 2225
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 1
الأسرّة 38
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 3
الأسرّة 250
نجران
المستشفيات 16
الأسرّة 1862
وزارة الصحة
المستشفيات 10
الأسرّة 1300
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 3
الأسرّة 312
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 3
الأسرّة 250
الباحة
المستشفيات 12
الأسرّة 1295
وزارة الصحة
المستشفيات 10
الأسرّة 1165
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 0
الأسرّة 0
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 2
الأسرّة 130
الجوف
المستشفيات 9
الأسرّة 1330
وزارة الصحة
المستشفيات 9
الأسرّة 1330
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 0
الأسرّة 0
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 0
الأسرّة 0
القريات
المستشفيات 4
الأسرّة 490
وزارة الصحة
المستشفيات 4
الأسرّة 490
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 0
الأسرّة 0
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 0
الأسرّة 0
القنفذة
المستشفيات 5
الأسرّة 400
وزارة الصحة
المستشفيات 5
الأسرّة 400
الجهات الحكومية الأخرى
المستشفيات 0
الأسرّة 0
القطاع الصحي الخاص
المستشفيات 0
الأسرّة 0
القوى الطبية العاملة بالمملكة
أطباء بشريون
2015: 73254
2019: 94335
أطباء أسنان
2015: 3502
2019: 18811
صيادلة
2015: 23624
2019: 31872
تمريض
2015: 172483
2019: 199013
فئات طبية مساعدة
2015: 101773
2019: 123619
مراكز الرعاية الصحية الأولية
2015: 2282
2019: 2261
المصدر الكتاب الإحصائي السنوي لوزارة الصحة لعام 2019م
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