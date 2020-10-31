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"العثاثي" يحتفل بعقد قرانه في "خمس" جازان

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل "محمد محسن أحمد عثاثي"، أحد منسوبي إدارة البنك العربي الوطني، بعقد قرانه على ابنة المرحوم "عبده أحمد حكمي" في منطقة جازان بقرية الخمس، وذلك في أمسية جمعت الأهل والأصدقاء، الذين تمنوا للعروسين حياة سعيدة.

"الخليج 365" تهنئ العروسين. بارك الله لهما، وبارك عليهما، وجمع بينهما في خير.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 08:53 PM

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"العثاثي" يحتفل بعقد قرانه في "خمس" جازان
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

احتفل "محمد محسن أحمد عثاثي"، أحد منسوبي إدارة البنك العربي الوطني، بعقد قرانه على ابنة المرحوم "عبده أحمد حكمي" في منطقة جازان بقرية الخمس، وذلك في أمسية جمعت الأهل والأصدقاء، الذين تمنوا للعروسين حياة سعيدة.

"الخليج 365" تهنئ العروسين. بارك الله لهما، وبارك عليهما، وجمع بينهما في خير.

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، "العثاثي" يحتفل بعقد قرانه في "خمس" جازان ،
المصدر : الخليج 365

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