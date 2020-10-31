محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المرضى يرتفع إلى 72607 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت بتسجيل 3301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 72607 إصابات. وأضافت الوزارة بأن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. وبيّنت أنها سجلت 57 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 829 حالة. وذكرت الوزارة أن 1542 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي.فيروس كورونا الجديد الأردن "كورونا" لا يزال يعصف بالأردن.. ويصيب 3301 شخص جديد وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-31 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت بتسجيل 3301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 72607 إصابات. وأضافت الوزارة بأن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. وبيّنت أنها سجلت 57 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 829 حالة. Advertisements وذكرت الوزارة أن 1542 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي. 31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 08:37 PM إجمالي المرضى يرتفع إلى 72607 إجمالي المرضى يرتفع إلى 72607 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت بتسجيل 3301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 72607 إصابات. وأضافت الوزارة بأن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. وبيّنت أنها سجلت 57 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 829 حالة. وذكرت الوزارة أن 1542 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليًا، بينما يخضع بقية المصابين للعزل المنزلي. ، "كورونا" لا يزال يعصف بالأردن.. ويصيب 3301 شخص جديد ،

المصدر : الخليج 365

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