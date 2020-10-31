، الحصيلة الأعلى منذ بداية الجائحة.. "كورونا" يصيب 31758 إيطاليًّا في يوم واحد ،

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ذكرت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أنها سجلت 31758 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الأزمة الصحية، ارتفاعًا من الرقم القياسي السابق البالغ 31.084 إصابة أمس.
وبيّنت الوزارة أنها سجّلت 297 حالة وفاة مقارنة بـ199 أمس، وفقًا لـ "رويترز".فيروس كورونا الجديد إيطاليا
الحصيلة الأعلى منذ بداية الجائحة.. "كورونا" يصيب 31758 إيطاليًّا في يوم واحدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-31
ذكرت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أنها سجلت 31758 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الأزمة الصحية، ارتفاعًا من الرقم القياسي السابق البالغ 31.084 إصابة أمس.
وبيّنت الوزارة أنها سجّلت 297 حالة وفاة مقارنة بـ199 أمس، وفقًا لـ "رويترز".
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
08:26 PM
تسجيل 297 حالة وفاة جديدة بالفيروس
ذكرت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أنها سجلت 31758 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أعلى حصيلة يومية منذ بداية الأزمة الصحية، ارتفاعًا من الرقم القياسي السابق البالغ 31.084 إصابة أمس.
وبيّنت الوزارة أنها سجّلت 297 حالة وفاة مقارنة بـ199 أمس، وفقًا لـ "رويترز".
، الحصيلة الأعلى منذ بداية الجائحة.. "كورونا" يصيب 31758 إيطاليًّا في يوم واحد ،
المصدر : الخليج 365
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