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أصيب رجل دين بجروح خطيرة، بالقرب من كنيسة الأرثودكس في الدائرة السابعة من مدينة ليون الفرنسية؛ جراء إطلاق النار عليه، اليوم (السبت).
وأوضحت قناة "بي.إف.إم" الفرنسية، أن المهاجم لاذ بالفرار، بحسب "سبوتنيك".
من ناحيتها، أشارت صحيفة "بروغريس" البريطانية إلى أن الشرطة ضربت طوقًا أمنياً ووصلت وحدات خاصة إلى منطقة الحادثة.
وذكرت "بروغريس" أن أجهزة الأمن أجلت جريحًا واحدًا، يعمل كاهنًا في الكنيسة.
فرنسا.. إصابة رجل دين بنيران مسلح قرب كنيسة في ليونصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-31
أصيب رجل دين بجروح خطيرة، بالقرب من كنيسة الأرثودكس في الدائرة السابعة من مدينة ليون الفرنسية؛ جراء إطلاق النار عليه، اليوم (السبت).
وأوضحت قناة "بي.إف.إم" الفرنسية، أن المهاجم لاذ بالفرار، بحسب "سبوتنيك".
من ناحيتها، أشارت صحيفة "بروغريس" البريطانية إلى أن الشرطة ضربت طوقًا أمنياً ووصلت وحدات خاصة إلى منطقة الحادثة.
وذكرت "بروغريس" أن أجهزة الأمن أجلت جريحًا واحدًا، يعمل كاهنًا في الكنيسة.
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
07:51 PM
المهاجم لاذ بالفرار
أصيب رجل دين بجروح خطيرة، بالقرب من كنيسة الأرثودكس في الدائرة السابعة من مدينة ليون الفرنسية؛ جراء إطلاق النار عليه، اليوم (السبت).
وأوضحت قناة "بي.إف.إم" الفرنسية، أن المهاجم لاذ بالفرار، بحسب "سبوتنيك".
من ناحيتها، أشارت صحيفة "بروغريس" البريطانية إلى أن الشرطة ضربت طوقًا أمنياً ووصلت وحدات خاصة إلى منطقة الحادثة.
وذكرت "بروغريس" أن أجهزة الأمن أجلت جريحًا واحدًا، يعمل كاهنًا في الكنيسة.
، فرنسا.. إصابة رجل دين بنيران مسلح قرب كنيسة في ليون ،
المصدر : الخليج 365
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