، عبر بوابة الاتفاق.. أبها يتذوق طعم الانتصار الأول في الدوري ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق أبها بتحقيق أول انتصاراته هذا الموسم بتغلبه على ضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين ملحقًا به الهزيمة الأولى، وذلك في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع فريق أبها رصيده إلى 4 نقاط بالمركز العاشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط بالمركز الرابع مؤقتًا.

وتلقى فريق الاتفاق منذ البداية ضربة كبيرة بخروج مدافع الفريق صالح القميزي بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ11 بعد تدخله العنيف على مهاجم أصحاب الضيافة الأسترالي غودوين، ثم اكتملت معاناة الضيوف بعد أن اهتزت شباكه بالهدف الأول عن طريق السويدي كارلوس ستراندبيرج بالدقيقة الـ23.

واستغل فريق أبها النقص العددي لدى الاتفاق بالشكل المطلوب من خلال تدوينه الهدف الثاني قبل الذهاب إلى الاستراحة عبر الأسترالي المتميز غودوين من قذيفة صاروخية، استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الجزائري رايس مبولحي عند الدقيقة الـ40.

وفي الشوط الثاني تمكن البديل معاذ عفانة من تعميق جراح الاتفاق بإحرازه الهدف الثالث لفريق أبها عند الدقيقة الـ71.

وتمكن الاتفاق من تقليص النتيجة عن طريق البديل حامد الغامدي. وقبل نهاية اللقاء بـ6 دقائق أشهر الحكم فيصل البلوي البطاقة الصفراء الثانية بوجه لاعب أبها رياض شراحيلي بعد لمسه الكرة بيده في منتصف ملعب المباراة.

ونجح عبدالله السالم في تقليص النتيجة مجددًا للاتفاق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع مستغلاً كرة مرتدة من الحارس عبدالعالي المحمدي؛ ليسددها قوية استقرت في سقف المرمى.

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