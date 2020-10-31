السعودية اليوم / غينيا تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوناكري 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واس

سجلت غينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 حالة إصابة جديدة بفيروس

واوضحت الوكالة الوطنية للسلامة الصحية التي تعنى بمكافحة

// انتهى //

17:44ت م

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كوناكري 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واسسجلت غينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة .واوضحت الوكالة الوطنية للسلامة الصحية التي تعنى بمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في غينيا ، أن هذه النتائج سجلت بعد إجراء اختبارات على 441 عينة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11 الف و530 حالة إصابة و71 حالة وفاة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي.// انتهى //17:44ت م0082

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