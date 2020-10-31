السعودية اليوم / السنغال تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا



داكار 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

سجلت السنغال 11 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم, أن إجمالي الإصابات وصل إلى 15 الف و616 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي إضافة إلى 324 حالة وفاة اجمالية و121 حالة تعافي جديدة.

// انتهى //

17:17ت م

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داكار 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسسجلت السنغال 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا , بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة.وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم, أن إجمالي الإصابات وصل إلى 15 الف و616 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي إضافة إلى 324 حالة وفاة اجمالية و121 حالة تعافي جديدة.// انتهى //17:17ت م0077

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