

حفر الباطن 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

اختتمت جامعة حفر الباطن أمس مبادرة (امش 90) ، بمشاركة 215 متسابقًا قطعوا خلال 30 يومًا 16448 كم.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري أن عمادة شؤون الطلاب ستعلن أسماء الفائزين في المسابقة وتسليمهم الجوائز التي تتضمن أجهزة ذكية وكوبونات مشتريات، مضيفًا أن المبادرة استهدفت منسوبي الجامعة بالإضافة إلى مختلف فئات المجتمع، منوهاً أن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ممارسة

// انتهى //

17:11ت م

0073



حفر الباطن 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واساختتمت جامعة حفر الباطن أمس مبادرة (امش 90) ، بمشاركة 215 متسابقًا قطعوا خلال 30 يومًا 16448 كم.وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور خالد المطيري أن عمادة شؤون الطلاب ستعلن أسماء الفائزين في المسابقة وتسليمهم الجوائز التي تتضمن أجهزة ذكية وكوبونات مشتريات، مضيفًا أن المبادرة استهدفت منسوبي الجامعة بالإضافة إلى مختلف فئات المجتمع، منوهاً أن المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ممارسة رياضة المشي .// انتهى //17:11ت م0073

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة حفر الباطن تختتم مبادرة (امش 90) بمشاركة 215 متسابقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.