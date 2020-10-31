السعودية اليوم / فلسطين تسجل 521 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 521 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

17:03ت م

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رام الله 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وحالتي وفاة ، و445 حالة تعاف في جميع المحافظات الفلسطينية .وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.// انتهى //17:03ت م0069

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