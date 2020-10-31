السعودية اليوم / ليبيا تسجل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 اكتوبر020 2 واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف المركز ، أن إجمالي عدد الحالات المصابة التي تم تسجلها في ليبيا بلغت ، 61 ألفًا و95 حالة، منها 25 ألفًا و208 حالات ما زالت نشطًا، فيما تعافى 35 ألفًا و30 مصابًا، وتوفي 857 آخرون .

// انتهى //

16:50ت م

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طرابلس 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 اكتوبر020 2 واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة، و661 حالة شفاء، مرجعًا سبب نقص عدد حالات الإصابة الجديدة إلى توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل .وأضاف المركز ، أن إجمالي عدد الحالات المصابة التي تم تسجلها في ليبيا بلغت ، 61 ألفًا و95 حالة، منها 25 ألفًا و208 حالات ما زالت نشطًا، فيما تعافى 35 ألفًا و30 مصابًا، وتوفي 857 آخرون .// انتهى //16:50ت م0067

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