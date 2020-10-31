السعودية اليوم / سقوط طائرة تدريب عسكرية عراقية في محافظة صلاح الدين ومصرع اثنين من طياريها



بغداد 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم ،عن سقوط طائرة تدريب عسكرية عراقية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين ومصرع الطيار ومساعده في الحادث.

وأفادت الخلية في بيان، أن الطائرة العسكرية وهي من نوع "سزنا كرفان 172 " كانت تقوم بواجبات اعتيادية عندما سقطت نتيجة خلل فني في اجهزتها, مما أدى إلى احتراقها ومقتل قائدها المقدم الطيارسيف عايد ومساعده النقيب الطيارعلي رسول.

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16:22ت م

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