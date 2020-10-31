السعودية اليوم / تعليم نجران يعقد لقاءه الثاني لمتابعة سير العمل في مسابقة "مدرستي الرقمية"



نجران 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

عقدت الادارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أمس اللقاء الثاني لمتابعة سير العمل في مسابقة "مدرستي الرقمية" وذلك بالتعاون مع مركز التميز بالإدارة، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية، سراء بنت سعيد الشهراني وعدد من منسوبات الإدارات النسائية ومكاتب التعليم وقائدات المدارس وذلك عبر القاعة الافتراضية.

وأكدت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية على أهمية المسابقة والمشاركة فيها ونشر ثقافتها فهي فرصة لكل مبدع وموهوب وهي متاحة للجميع لإبراز النماذج المتميزة، وتعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وتناول اللقاء عرض الأهداف التفصيلية للمسابقة ومجالاتها والشروط والضوابط والمنتجات، والمرحلة التي تمر بها، واللجان المُشكلة على مستوى المدارس ومكاتب التعليم والإدارة وتفعيل مهام هذه اللجان.

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16:20ت م

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