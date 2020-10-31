شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان": 400 بلاغ عن مخالفات في منشآت عقارية خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل
وتلقت فرق الرقابة خلال الشهر الجاري قرابة 400 بلاغ عن مخالفات في منشآت للوساطة العقارية تركزت حول تجاوز عمولة السعي، والحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، وتسجيل عقود خارج شبكة إيجار .
وتأتي الجولات تعزيزاً للتوعية والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح لحماية كافة الأطراف بما فيهم نحو 16 ألف وسيط عقاري مُعتمد، وإيجاد قطاع إيجاري منظم ومستدام.
كما أعلنت فرق الرقابة عن توسع تغطيتها لنحو 6 محافظات في منطقة الرياض تشمل (شقراء، المجمعة، الخرج، الدوادمي، عفيف، وادي الدواسر) بهدف توعية المنشآت العقارية باللوائح والأنظمة، وتأهيلها وتمكينها من استخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وتسهيل التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات، بالإضافة إلى تطوير أنظمة البلاغات والشكاوى الإلكترونية.
يُذكر أن العقوبات والغرامات تُطبّق على منشآت الوساطة العقارية عند مُخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين باستخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (ejar.sa)، أو اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 334، والتي تُلزم المكاتب بعدم مزاولة أي عمل آخر سوى النشاط العقاري المحدد في السجل التجاري، وعدم تجاوز عمولة الإيجار 2.5% من إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول، وحددت اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار الغرامة المالية بحيث لا تتجاوز 25 ألف ريال وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة وإلغاء ترخيص المكتب نهائياً، وفي حال تعددت المخالفات تتعدد العقوبات.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإسكان": 400 بلاغ عن مخالفات في منشآت عقارية خلال أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.