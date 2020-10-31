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غدًا.. مطار المؤسس يستقبل أولى رحلات الخارج لأداء العمرة
تسخير كافة المرافق والتجهيزات
متابعات الخليج 365 - جدة
يستقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء غدٍ الأحد، أولى الرحلات القادمة من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًّا، مع اتخاذ الإجراءات والبروتوكولات الصحية الخاصة بهذه المرحلة، يأتي ذلك بعد أن أكملت الهيئة العامة للطيران المدني كافة استعداداتها اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين جوًّا لأداء مناسك العمرة والزيارة، حيث جهزت الهيئة خطة تشغيلية متكاملة لاستقبالهم وتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم في مطار المؤسس وفق تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
وتعمل هيئة الطيران المدني على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن في المطارات المخصصة لاستقبال المعتمرين، حيث قامت الهيئة بتجهيز وتسخير كافة المرافق والتجهيزات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لاستقبال ضيوف الرحمن على النحو الأفضل، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات التي يحتاجونها حتى الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة العاملة بالمطار.
يأتي ذلك، تنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- التي تقضي بتوفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن، وسط تطبيق كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الخاصة بهذه المرحلة، وتوفير كل ما من شأنه تسهيل الخدمات المقدمة لهم والحفاظ على صحتهم؛ بغية تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وخشوع.
كما تقوم هيئة الطيران المدني بتسخير إمكاناتها وطاقاتها كافة لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات الوقائية عند وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لأداء مناسك العمرة والزيارة، والتي تتضمن تقديم ما يثبت خلو المعتمر من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة، ولم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 72 ساعة لحظة وصوله إلى المطار، والالتزام بالنزول التدريجي للركّاب من الطائرة، واستخدام 50% فقط من الطاقة التشغيلية لجسر الإركاب، والالتزام بلبس الكمامات، كما يتم توفير أجهزة التعقيم عند أول نقطة دخول لصالة المطار وفي جميع أرجاء المطار، وإلزام المسافرين بالتعقيم من خلال الأجهزة المتوفرة، وتوفير مناطق للعزل الصحي، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في جميع أماكن الانتظار والمسارات في صالة المطار، وفي منطقة استلام الأمتعة يلتزم الجميع بالوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار وفي مناطق التجمعات.
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