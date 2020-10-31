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كيف استعدت شؤون الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين من الخارج؟
تكثيف التدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الموصى بها
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وذلك خلال المرحلة الثالثة من موسم العمرة، المتضمنة رفع كامل الطاقة التشغيلية الاحترازية وتكثيف التدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية الموصى بها، وتسخير الطاقات البشرية والإمكانات التقنية التي وفرتها القيادة الرشيدة لتهيئة بيئة تعبدية صحية وآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين.
وتتنوع الخدمات التي تستعد الإدارات الخدمية والإدارية في المسجد الحرام لتكثيفها بين تعقيم المسجد الحرام وأروقته وساحاته على مدار الساعة؛ لضمان بيئة صحية وآمنة تراعي المتطلبات الصحية لمكافحة العدوى.
وتعكف الرئاسة على تهيئة وتنظيم الساحات والممرات لزيادة الأعداد خلال المرحلة الثالثة من العمرة من خلال موظفين ومراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية تستهدف أعمالهم ومهامهم تنظيم حركة المصلين والزوار داخل المسجد الحرام وساحاته.
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