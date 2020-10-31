أمير تبوك ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد لطلاب جامعة الملك سلمان

2020-10-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- للطلاب الذين بدؤوا دراستهم في جامعة الملك سلمان بسيناء، والتي افتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم.

افتتاح جامعة الملك سلمان:

وغادر مطار شرم الشيخ الدولي- قبل قليل- صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بعد مشاركته في افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية في جمهورية مصر العربية، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله.

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ووصل صباح اليوم، إلى مطار شرم الشيخ سمو أمير منطقة تبوك، على رأس وفد من المشاركين، وكان في استقبال سموه وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي وعدد من المسؤولين المصريين.

وضم الوفد المرافق لسموه كلًّا من: معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.

مشروعات تنموية:

وافتتح السيسي وأمير تبوك فرع رأس سدر الذي يضم عددًا من الكليات وهي: “كلية العلوم الإدارية كلية الزراعات الصحراوية كلية الصيدلة كلية الطب كلية طب الأسنان”.



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