حساب المواطن يكشف المدة الزمنية للاعتراض على الأهلية

2020-10-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح حساب متابعات الخليج 365 المدة الزمنية التي يمكن تقديم الاعتراض خلالها على عدم الأهلية بعد الإفصاح عن السجل التجاري.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365:

وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: “إنّه في حال وجود سجل تجاري، لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري)، ومصدر الدخل (سجل تجاري).

وتابع البرنامج بأنّه يتم فيما بعد إضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، ومن ثم التوجه إلى “دراسة الأهلية”، لتقديم اعتراض على عدم الأهلية، بعد الإفصاح عن السجل التجاري في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

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الاعتراض على الأهلية:

وجدد برنامج حساب متابعات الخليج 365، التذكير بأنّه يمكن الاعتراض على نتائج الأهلية، حال صدورها وكانت النتيجة غير مؤهل عن طريق تحديث البيانات.

وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنّه “حال تم دراسة الأهلية و صدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل)، يلزم تحديث البيانات أو تقديم الوثائق المطلوبة، طبقًا لسبب عدم الأهلية.

وتابعت الخدمة، أنّه يتم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حساب المستفيد عبر البوابة “دراسة الأهلية”، في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.



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