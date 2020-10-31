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هل يسبب تطعيم الإنفلونزا الموسمية الإصابة بالمرض؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت وزارة الصحة، ما يتم تداوله بشأن تسبب تطعيم الإنفلونزا الموسمية لبعض الأعراض المرضية.
وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يصيب بالمرض؛ لأنه يحتوي على فيروسات ميتة لا يمكن أن تسبب العدوى، وقد يكون التعب نتيجة حصول عدوى قبل أخذ التطعيم أو لأسباب أخرى”.
وأكدت وزارة الصحة، في وقت سابق، أن تطعيم الإنفلونزا آمن وصحي ولا يسبب أي أعراض ويقي من خطورة الإنفلونزا الموسمية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.
كما أكدت وزارة الصحة على أهمية أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية للوقاية من الأمراض، مشيرة إلى أن التطعيم آمن وصحي ولا يسبب أي أعراض جانبية.
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