في حادثة غريبة من نوعها.. التفاصيل الكاملة حول اقتحام سيارة للحرم المكي الشريف اليوم

أكد المتحدث الرسمي باسم إمارة مكة سلطان الدوسري اليوم السبت، أن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تواصل تحقيقها حول واقعة حادث ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام.

وأوضح الدوسري أن السيارة قد ارتطمت بأحد أبواب المسجد الحرام، وذلك نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية للحرم المكي، مشيراً أن حادثة اقتحام السيارة للمسجد الحرام لم يصب فيها أي أحد بأذى، مؤكداً أن سائق السيارة قد تم القبض عليه في أسرع وقت، وكان في حالة غير طبيعية بالإضافة إلى أنه تمت إحالته للنيابة العامة.

وجاء ذلك قبل بضع ساعات من استقبال المملكة العربية السعودية للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، وذلك بعد فترة طويلة من الحظر دامت لأكثر من سبعة أشهر، باعتباره إجراء احترازي بسبب تفشي الفيروس التاجي كوفيد-19 في جميع أنحاء المملكة.