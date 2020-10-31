شكرا لقرائتكم خبر حملة توعية للكشف عن سرطان الثدي بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك جهودها في مجال التوعية والتثقيف الصحي بالمنطقة بالتعاون مع جامعة تبوك ممثلة بكلية الطب حملة توعوية ثانية عن سرطان الثدي تحت شعار (الرحلة آمنة.. افحصي الآن).

وصاحب الحملة عمليات إجراء الفحص الطبي عن سرطان الثدي لدى السيدات من خلال العيادة الطبية المتنقلة بأحد المراكز التجارية وبمشاركة كادر طبي متخصص باستخدام جهاز تصوير الثدي، حيث تم إجراء الفحص المبدئي لـ43 سيدة.

كما تضمن برنامج الحملة بتبوك معرضا توعويا عن سرطان الثدي وأعراضه وأهمية الكشف المبكر في سرعة الشفاء منه.