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حملة توعية للكشف عن سرطان الثدي بتبوك

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك جهودها في مجال التوعية والتثقيف الصحي بالمنطقة بالتعاون مع جامعة تبوك ممثلة بكلية الطب حملة توعوية ثانية عن سرطان الثدي تحت شعار (الرحلة آمنة.. افحصي الآن).

وصاحب الحملة عمليات إجراء الفحص الطبي عن سرطان الثدي لدى السيدات من خلال العيادة الطبية المتنقلة بأحد المراكز التجارية وبمشاركة كادر طبي متخصص باستخدام جهاز تصوير الثدي، حيث تم إجراء الفحص المبدئي لـ43 سيدة.

كما تضمن برنامج الحملة بتبوك معرضا توعويا عن سرطان الثدي وأعراضه وأهمية الكشف المبكر في سرعة الشفاء منه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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