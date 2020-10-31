حملة توعية للكشف عن سرطان الثدي بتبوك

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وصاحب الحملة عمليات إجراء الفحص الطبي عن سرطان الثدي لدى السيدات من خلال العيادة الطبية المتنقلة بأحد المراكز التجارية وبمشاركة كادر طبي متخصص باستخدام جهاز تصوير الثدي، حيث تم إجراء الفحص المبدئي لـ43 سيدة.كما تضمن برنامج الحملة بتبوك معرضا توعويا عن سرطان الثدي وأعراضه وأهمية الكشف المبكر في سرعة الشفاء منه.
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