جامعة دار الحكمة تختتم فعاليات التوعية بالحبسة اللغوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة دار الحكمة بجدة فعاليات التوعية بالحبسة اللغوية، التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للسكتة الدماغية، عبر الاتصال المرئي، وتستهدف مرضى الجلطات والحبسة اللغوية وذويهم. ويأتي الحدث تزامنا مع اليوم العالمي للجلطات الدماغية، ويصادف نهاية أكتوبر. وتحدث رئيس الجمعية السعودية للسكتة الدماغية الدكتور سعيد الغامدي، خلال البرنامج عن السكتة الدماغية في المملكة، في حين تناولت استشارية اضطرابات التواصل الدكتورة أريج العسيري الحبسة اللغة وأثرها في المريض وأسرته. وتحدث رئيس الجمعية السعودية للسكتة الدماغية الدكتور سعيد الغامدي، خلال البرنامج عن السكتة الدماغية في المملكة، في حين تناولت استشارية اضطرابات التواصل الدكتورة أريج العسيري الحبسة اللغة وأثرها في المريض وأسرته.

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