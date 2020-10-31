مبادرة للتعرف على الاحتياجات البلدية في القطيف

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وأوضحت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي في الأعمال والخدمات البلدية المقدمة وترسيخ الشعور والمسؤولية الفردية والجماعية وتعزيز الروابط والشراكة الاجتماعية وتحسينها بين البلدية ومختلف شرائح المجتمع، وتشجيع الجهود الأهلية التطوعية في هذا المجال، ورفع مستوى الثقافة البلدية لتعزيز دور كل فرد في المجتمع كمشارك وداعم من خلال الرقابة العامة أو الصحية أو تحسين المشهد الحضري أو المشاريع التنموية بشكل عام.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف، مبادرة مجتمعية بعنوان «نحو غد أجمل»، وذلك في مجمع سيتي مول القطيف.وأوضحت الأمانة أن المبادرة تهدف إلى نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي في الأعمال والخدمات البلدية المقدمة وترسيخ الشعور والمسؤولية الفردية والجماعية وتعزيز الروابط والشراكة الاجتماعية وتحسينها بين البلدية ومختلف شرائح المجتمع، وتشجيع الجهود الأهلية التطوعية في هذا المجال، ورفع مستوى الثقافة البلدية لتعزيز دور كل فرد في المجتمع كمشارك وداعم من خلال الرقابة العامة أو الصحية أو تحسين المشهد الحضري أو المشاريع التنموية بشكل عام.

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