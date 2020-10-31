- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الأمريكية نفذت عملية إنقاذ في شمال نيجيريا، اليوم السبت؛ لاستعادة مواطن أمريكي اختطفه مسلحون.
وبينت الوزارة في بيان أن هذا المواطن الأمريكي في أمان، وهو الآن في رعاية "البنتاجون"، ولم يصب أي عسكري في العملية.
ولم يكشف "البنتاجون" عن هوية المواطن الأمريكي، لكن "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي، أن فيليب والتون البالغ من العمر 27 عاماً هو الذي اختطف في وقت سابق هذا الأسبوع، وشملت الغارة أفراد من البحرية.
واختطف ستة مسلحين يركبون دراجات نارية ومسلحين ببنادق هجومية "والتون" من منزله على حافة قرية ريفية في جنوب النيجر المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي.
يبلغ من العمر 27 عاماً
"البنتاجون" يحرّر مواطناً أمريكياً اختطف في النيجر قبل 4 أيام
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية– الرياض
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الأمريكية نفذت عملية إنقاذ في شمال نيجيريا، اليوم السبت؛ لاستعادة مواطن أمريكي اختطفه مسلحون.
وبينت الوزارة في بيان أن هذا المواطن الأمريكي في أمان، وهو الآن في رعاية "البنتاجون"، ولم يصب أي عسكري في العملية.
ولم يكشف "البنتاجون" عن هوية المواطن الأمريكي، لكن "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي، أن فيليب والتون البالغ من العمر 27 عاماً هو الذي اختطف في وقت سابق هذا الأسبوع، وشملت الغارة أفراد من البحرية.
واختطف ستة مسلحين يركبون دراجات نارية ومسلحين ببنادق هجومية "والتون" من منزله على حافة قرية ريفية في جنوب النيجر المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي.
"البنتاجون" يحرّر مواطناً أمريكياً اختطف في النيجر قبل 4 أيامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-31
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الأمريكية نفذت عملية إنقاذ في شمال نيجيريا، اليوم السبت؛ لاستعادة مواطن أمريكي اختطفه مسلحون.
وبينت الوزارة في بيان أن هذا المواطن الأمريكي في أمان، وهو الآن في رعاية "البنتاجون"، ولم يصب أي عسكري في العملية.
ولم يكشف "البنتاجون" عن هوية المواطن الأمريكي، لكن "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي، أن فيليب والتون البالغ من العمر 27 عاماً هو الذي اختطف في وقت سابق هذا الأسبوع، وشملت الغارة أفراد من البحرية.
واختطف ستة مسلحين يركبون دراجات نارية ومسلحين ببنادق هجومية "والتون" من منزله على حافة قرية ريفية في جنوب النيجر المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي.
يبلغ من العمر 27 عاماً
"البنتاجون" يحرّر مواطناً أمريكياً اختطف في النيجر قبل 4 أيام
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية– الرياض
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الأمريكية نفذت عملية إنقاذ في شمال نيجيريا، اليوم السبت؛ لاستعادة مواطن أمريكي اختطفه مسلحون.
وبينت الوزارة في بيان أن هذا المواطن الأمريكي في أمان، وهو الآن في رعاية "البنتاجون"، ولم يصب أي عسكري في العملية.
ولم يكشف "البنتاجون" عن هوية المواطن الأمريكي، لكن "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي، أن فيليب والتون البالغ من العمر 27 عاماً هو الذي اختطف في وقت سابق هذا الأسبوع، وشملت الغارة أفراد من البحرية.
واختطف ستة مسلحين يركبون دراجات نارية ومسلحين ببنادق هجومية "والتون" من منزله على حافة قرية ريفية في جنوب النيجر المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي.
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
06:20 PM
يبلغ من العمر 27 عاماً
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الأمريكية نفذت عملية إنقاذ في شمال نيجيريا، اليوم السبت؛ لاستعادة مواطن أمريكي اختطفه مسلحون.
وبينت الوزارة في بيان أن هذا المواطن الأمريكي في أمان، وهو الآن في رعاية "البنتاجون"، ولم يصب أي عسكري في العملية.
ولم يكشف "البنتاجون" عن هوية المواطن الأمريكي، لكن "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي، أن فيليب والتون البالغ من العمر 27 عاماً هو الذي اختطف في وقت سابق هذا الأسبوع، وشملت الغارة أفراد من البحرية.
واختطف ستة مسلحين يركبون دراجات نارية ومسلحين ببنادق هجومية "والتون" من منزله على حافة قرية ريفية في جنوب النيجر المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي.
يبلغ من العمر 27 عاماً
"البنتاجون" يحرّر مواطناً أمريكياً اختطف في النيجر قبل 4 أيام
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية– الرياض
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القوات الأمريكية نفذت عملية إنقاذ في شمال نيجيريا، اليوم السبت؛ لاستعادة مواطن أمريكي اختطفه مسلحون.
وبينت الوزارة في بيان أن هذا المواطن الأمريكي في أمان، وهو الآن في رعاية "البنتاجون"، ولم يصب أي عسكري في العملية.
ولم يكشف "البنتاجون" عن هوية المواطن الأمريكي، لكن "رويترز" نقلت عن مسؤول أمريكي، أن فيليب والتون البالغ من العمر 27 عاماً هو الذي اختطف في وقت سابق هذا الأسبوع، وشملت الغارة أفراد من البحرية.
واختطف ستة مسلحين يركبون دراجات نارية ومسلحين ببنادق هجومية "والتون" من منزله على حافة قرية ريفية في جنوب النيجر المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي.
، "البنتاجون" يحرّر مواطناً أمريكياً اختطف في النيجر قبل 4 أيام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "البنتاجون" يحرّر مواطناً أمريكياً اختطف في النيجر قبل 4 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.