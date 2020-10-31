محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء طواقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم السبت في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وسيدير لقاء الديربي بين الاتحاد والأهلي طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الساحة ماجد الشمراني. فيما يدير لقاء الهلال وضمك طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم تركي الخضير, ويدير لقاء أبها والاتفاق طاقم تحكيم سعودي أيضًا بقيادة الحكم فيصل البلوي . 31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 06:13 PM Advertisements الحكم "الشمراني " يقود مباراة الاتحاد والأهلي.. في قمة جولة "رئاسة العشرين" الحكم "الشمراني " يقود مباراة الاتحاد والأهلي.. في قمة جولة "رئاسة العشرين" أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم أسماء طواقم التحكيم التي ستدير مباريات اليوم السبت في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وسيدير لقاء الديربي بين الاتحاد والأهلي طاقم تحكيم سعودي بقيادة حكم الساحة ماجد الشمراني. فيما يدير لقاء الهلال وضمك طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم تركي الخضير, ويدير لقاء أبها والاتفاق طاقم تحكيم سعودي أيضًا بقيادة الحكم فيصل البلوي . الكلمات المفتاحية ، الحكم "الشمراني " يقود مباراة الاتحاد والأهلي.. في قمة جولة "رئاسة العشرين" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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