، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتكنولوجيا علم الأعصاب.. الخميس المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - برعاية أمير منطقة عسير

تنطلق، الخميس المقبل، أعمال المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب عبر الاتصال المرئي، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل، تحت رعاية أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال.

يجمع المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين الرائدين في مجال علم الأعصاب للحديث عن التطورات العلمية في تكنولوجيا الأعصاب، وتعزيز المعرفة العلمية حول ذلك العلم من خلال إقامة ورش العمل المتنوعة والنشاطات العلمية والتقنية، وتحفيز التعاون العلمي بين المتخصصين.

ويشارك فيه عدد من الباحثين والمتخصصين في علوم الأعصاب من أطباء وأخصائيين واستشاريين، بالإضافة إلى المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، وخبراء الصناعة وأخصائيي التغذية وطلاب الأعصاب والعلاج الطبيعي.

ومن جانبه، ثمن رئيس المؤتمر استشاري المخ والأعصاب، الدكتور فهد القريشه، رعاية أمير منطقة عسير، للمؤتمر، الذي يسعى إلى التعريف بعلم الأعصاب والنقلة النوعية التي شهدتها تكنولوجيا طب الأعصاب في المملكة، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام لكل الخدمات الصحية والعلاجية على مستوى مناطق المملكة، إلى جانب السعي في تذليل كل الصعوبات التي تواجه الأطباء في معالجة المرضى، والعمل على تفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي في علاج المرضى والاستفادة من التقنيات الحديثة في التشخيص والمعالجة.

وأشار "القريشة" إلى أنه سيشارك في جلسات المؤتمر عدد من المتخصصين في طب الأعصاب، سبقت لهم التجربة في أفكار علمية حديثة أثبتت نجاحاتها، داعياً المتخصصين وطلاب الجامعات والكليات إلى التسجيل عبر موقع المؤتمر والمشاركة فيه عبر الرابط الإلكتروني (https://register.icotinconf.com/)، لإثراء معارفهم بكل جديد عن تكنولوجيا علوم الأعصاب وتذليل العقبات التي تواجه الأطباء في معالجة المرضى.