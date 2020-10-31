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خلت القائمة اليومين للمصابين بفيروس "كورونا"، التي تُعلنها وزارة الصحة، من المتعافين من الفيروس في الطائف، اليوم السبت.
ووصل عدد المتعافين الإجمالي في الطائف منذ بدء الجائحة إلى 10,660 حالة.
وقد تم رصد سبع حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 11,019 إصابة .
وسجلت "الطائف" حالة وفاة واحدة جديدة جراء إصابتها بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 223 حالة وفاة، فيما ما زالت 136 حالة مصابة تتلقى الرعاية الطبية باعتبارها "حالات نشطة".
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 06:17 PM
7 إصابات ترفع الحصيلة الإجمالية لـ 11,019 شخصًا
خلت القائمة اليومين للمصابين بفيروس "كورونا"، التي تُعلنها وزارة الصحة، من المتعافين من الفيروس في الطائف، اليوم السبت.
ووصل عدد المتعافين الإجمالي في الطائف منذ بدء الجائحة إلى 10,660 حالة.
وقد تم رصد سبع حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 11,019 إصابة .
وسجلت "الطائف" حالة وفاة واحدة جديدة جراء إصابتها بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 223 حالة وفاة، فيما ما زالت 136 حالة مصابة تتلقى الرعاية الطبية باعتبارها "حالات نشطة".
، الطائف بلا حالات تعافٍ جديدة من "كورونا".. اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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