السعودية | “البيئة” تنفذ حملة واسعة ضد الاحتطاب وتصادر 39 طنًا وتزيل (56) مصنعًا للفحم بعدة مناطق

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

نفذت الفرق الميدانية لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الأمنية خلال الأسبوع الماضي حملة واسعة؛ لمنع قطع الاشجار البرية لغرض الاحتطاب والحفاظ على البيئة في مناطق المملكة المختلفة، أسفرت عن استعادة ما يقارب 39 طنًا من اخشاب الأشجار البرية المحلية،وإزالة (56) مصنعًا للفحم في عدة مناطق بالمملكة.

وتأتي هذه الحملة من الوزارة تماشياً مع الاستراتيجية العامة للبيئة وخطة العمل الوطنية وتحقيقاً لأهدافها ولأهمية المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة ولتنامي أخطار قطع الأشجار البرية على البيئة والتنمية المستدامة والالتزام بتنفيذ التوجيهات السامية بمتابعة القرارات الخاصة بإحكام الرقابة في جميع مناطق المملكة على منع مزاولة نشاط قطع الأشجار والشجيرات البرية لغرض الاحتطاب بجميع مراحله بما في ذلك النقل ومنع بيع الحطب والفحم المحلي في أسواق الحطب والفحم والاكتفاء بالمستورد.

وأوضحت الوزارة أنها حررت عدة مخالفات توزعت على مناطق الرياض، المدينة المنورة، عسير، نجران، جازان، الباحة، القصيم، وحائل، وذلك بالتعاون مع الدوريات الأمنية في هذه المناطق، حيث تم إيقاع العقوبات بحقهم وفقًا لنظام “المراعي والغابات”، كما تمت استعادة كميات مضبوطة من أخشاب الشجر البري المحلي تقدر مجموعها بـ 39 طنًا من أنواع الارطا والسمر والقرض والطلح.

ففي منطقة عسبر، أكدت الوزارة أن فرقها تمكنت من ضبط مخالفين خلال حملات على المخالفين لنظام المراعي والغابات يقومون بقطع الأشجار البرية لبيعها حطب وتم تطبيق النظام بحقهم، وفي منطقة الباحة تم ضبط مخالفين لنظام المراعي والغابات يقومون أيضَا بقطع الأشجار البرية لبيعها حطب وتم تطبيق النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

واستمرارًا لجهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة في مكافحة التصحر فقد استهدفت الحملة مخالفي نظام المراعي والغابات في المنطقة، لتتمكن من إزالة (56) مصنع فحم في محافظة وادي الفرع بالمنطقة، وذلك بمشاركة الأمارة وبلدية المحافظة، كما تم ‏‏ضبط حمولة “تريلة” من الحطب المحلي في محافظة بدر من قبل مراقبي الغابات والمراعي وسيتم َتطبيق نظام المراعي والغابات بحق المخالفين ،

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لمحاربة هذه الظاهرة، ومواصلة عمليات الملاحقة من قبل الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين، مشددة على تطبيق العقوبات المفروضة وفقاً نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية، داعية الجميع إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة قطع الأشجار البرية لغرض الاحتطاب، منعاً لتدهور الغطاء النباتي والحفاظ على بيئة صحية نظيفة، ومهيبة بالمواطنين والمقيمين، بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني 8002472220 .