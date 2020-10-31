السعودية | القادر يحتفلون بزواج المهندس ناصر

الخليج 365 - الرياض- الجوف -فواز الرويلي

استجابة للقرارات السامية ، و تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا ؛ احتفل المهندس ناصر بن عماش الشمدين القادر بزواجه مساء يوم الخميس 12 ربيع الأول 1442 هـ ؛ وسط حضور لفيفٍ من ﺍﻷﻫﻞ ﻭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ،والذين قدموا التهاني و التبريكات للعريس و والده بهذه المناسبة متمنين له حياة سعيدة مباركة .

من جانبه أعرب المهندس القادر عن سروره البالغ بإكماله نصف دينه مقدمًا شكره و تقديره لكل من شاركه فرحة زواجه.

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أسرة صحيفة “المناطق” ﺗﺰﻑ ﺃﺭﻕ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ ﻟلمهندس القادر ﻭ ﺗﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ ﺣﻴﺎﺓ ﺳﻌﻴﺪﺓ .