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وفاة شون كونري بطل جيمس بوند
أثناء نومه في جزر الباهاما
متابعات الخليج 365 - متابعة
توفي الممثل العالمي الأسكتلندي شون كونري، والذي جسد الشخصية الشهيرة جيمس بوند، أثناء إقامته في جزر البهاما عن عمر يناهز الـ90 عامًا.
وفاة شون كونري:
وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم السبت، عن وفاة الممثل الشهير، والملقب بأسطورة هوليود، وصاحب الشخصية الشهيرة جيمس بوند، شون كونري، أثناء نومه خلال وجوده بجزر الباهاما، بعد معاناته صحيًّا ألمت به في الفترة الماضية.
واشتهر شون كونري من تجسيده لشخصية العميل السري البريطاني “جيمس بوند”؛ كونه أول من جلب هذا الدور إلى الشاشة الكبيرة، بل إنّه شارك في 7 من أفلامه.، وحصد الراحل خلال مسيرته التمثيلية العديد من الجوائز منها جائزة “أوسكار” وجائزتي “بافتا” وثلاث جوائز “جولدن جلوب”، بل إنه أيضًا حصل على لقب الفروسية الفخري من ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في عام 2000.
واحتفل “كونري” بعيد ميلاده الـ90 في شهر أغسطس الماضي.
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