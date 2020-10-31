شاهد.. نائب تركي يُورط أردوغان في فضائح جديدة

2020-10-31

متابعات الخليج 365 _ متابعة

كشف عمر فاروق جرجرلي أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض، فضائح جديدة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

Advertisements

فضائح أردوغان

وهاجم “جرجلي”، الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس أردوغان، بعد قيامها بارتكاب العديد من الجرائم ضد المواطنين، موضحًا في فيديو بثه موقع تركيا الآن: “أن الناس تتعرض للخطف والتعذيب في السجون ومراكز الشرطة ومراكز الاعتقال في تركيا، ولم تعد هناك دولة قانون، ولم يعد هناك أيضًا اقتصاد”.

وبالرغم من أنّ البعض عارض النائب التركي أثناء حديثه، إلا أنّه رد عليهم كونه لا يتفوه بكلمة إلاّ من خلال الوثائق، مؤكدا على أنّ نظام أردوغان يواصل جرائمه بحق أبناء الشعب التركي.

واعتقلت القوات التركية 20 عاملًا من عمال المعادن، خلال احتجاجهم على سياسة الحكومة تجاه اتحاد عمال المعادن وعدم منحهم حقوقهم الرئيسية وللمطالبة بتحسين ظروف عملهم، بعدما نظموا مظاهرة سلمية في مدينة أونيا بولاية أوردو شمال تركيا، ضد حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، لعدم تقاضي الرواتب، بالرغم من تعرضهم لحوادث خطيرة تسببت في موت زملائهم خلال القيام بأعمال الحفر في مناجم قرى أوتشبينار ويشيلكينت.

واستخدمت الشرطة التركية القوة في فض المظاهرة السلمية، وأطلقت عددًا من قنابل الغاز على المحتجين مما تسبب في إصابة العشرات من العمال.



شارك الخبر







