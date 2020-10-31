المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة: جاري التحقيق في حادثة ارتطام سيارة بباب 89 للحرم المكي صور وفيديو

قال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري اليوم السبت، أنه جاري التحقيق في حادثة ارتطام سيارة بباب 89 للحرم المكي والمغلق.

وأكد الدوسري أنه لا توجد خسائر في الأرواح ولا إصابات توصف بالخطيرة.

وكان رواد موقع التواصل الاجتمناعي تويتر قد تداولوا صوراً وفيديوهات للارتطام بأحد أبواب الحرم المكي وكأنه اقتحام إرهابي.

وكانت قوات الأمن داخل ساحات الحرم المكي قد ألقت القبض على قائد السيارة بعد أن أخرجوه منها.

وأردف الدوسري قائلاً في تصريحات رسمية بأن الارتطام كان كان نتيجة حالة غير طبيعية يمر بها قائد السيارة، وقد تمت إحالته للنيابة العامة على الفور للتحقيق معه.

جاء ذلك قبيل ساعات من استقبال أولى أفواج المعتمرين وفق إجراءات احترازية بعد انقطاع استمر ل7 أشهر بسبب عدم تفشي فيروس كوفيد19 المستجد.

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كل هذا في إطار المجهودات التي تبذلها وزارة الحج والعمرة السعودية ووضع المعايير والأسس والضوابط لمقدمي الخدمة من شركات السياحة الدينية وذلك لتطبيق أكبر درجات المعايير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

أول صور لسائق السيارة التي اقتحمت الحرم المكي

وكان رواد مواقع التواصل لاالاجتماعي من منطقة مكة المكرمة والمجاورين للحرم المكي قد تداولوا صوراً توثيقية لسائق السيارة ويبدوا عليه أنه كان في حالة سكر وغائب عن وعي الواقع من حوله.

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر تويتر يوضح إنقاذ رجال الأمن بالحرم للموقف وعدم مرور السيارة لأن الباب كان مغلقاً.