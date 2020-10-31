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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة، و661 حالة شفاء، مرجعًا سبب نقص عدد حالات الإصابة الجديدة، إلى توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل.
وأضاف المركز ، أن إجمالي عدد الحالات المصابة التي تم تسجلها في ليبيا بلغت، 61 ألفًا و95 حالة، منها 25 ألفًا و208 حالات ما زالت نشطة، فيما تعافى 35 ألفًا و30 مصابًا، وتوفي 857 آخرون.
ليبيا تسجل 467 إصابة جديدة بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-31
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة، و661 حالة شفاء، مرجعًا سبب نقص عدد حالات الإصابة الجديدة، إلى توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل.
وأضاف المركز ، أن إجمالي عدد الحالات المصابة التي تم تسجلها في ليبيا بلغت، 61 ألفًا و95 حالة، منها 25 ألفًا و208 حالات ما زالت نشطة، فيما تعافى 35 ألفًا و30 مصابًا، وتوفي 857 آخرون.
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
05:30 PM
445 حالة تعافٍ في فلسطين بنسبة 88.4%
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 حالات وفاة، و661 حالة شفاء، مرجعًا سبب نقص عدد حالات الإصابة الجديدة، إلى توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل.
وأضاف المركز ، أن إجمالي عدد الحالات المصابة التي تم تسجلها في ليبيا بلغت، 61 ألفًا و95 حالة، منها 25 ألفًا و208 حالات ما زالت نشطة، فيما تعافى 35 ألفًا و30 مصابًا، وتوفي 857 آخرون.
، ليبيا تسجل 467 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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