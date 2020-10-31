، بحضور أمير تبوك.. الرئيس المصري يفتتح جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمّ 16 كلية و56 برنامجاً في 3 فروع ذكية.. لتلبية احتياجات سوق العمل الدولية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الذي يزور مصر حالياً نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ، وعدداً من المشروعات القومية.

وفي بداية الحفل، رحب الرئيس "السيسي" أمير منطقة تبوك والوفد المرافق له.

وفي بداية حفل افتتاح الجامعة الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "منارات سيناء الحديثة" استعرض بناء الجامعة التي تضم 16 كلية و56 برنامجاً في ثلاثة فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، لتلبية احتياجات سوق العمل الدولية والثورة الصناعية الرابعة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، في كلمته خلال الاحتفال، أن افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية يعد مثالاً للصداقة والأخوة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وقال إن الجامعة تأتي في إطار البرنامج الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأوضح أن الجامعة هي إحدى الجامعات التي تم العمل على افتتاحها خلال السنوات القليلة الماضية ضمن مجموعة من 24 جامعة جديدة منها الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية، والجامعات الخاصة والدولية.

وأضاف أن جامعة الملك سلمان الدولية تتميز بالكليات والبرامج المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الإقليمي والمحلي بل والعالمي من خلال تقديم 16 كلية و56 برنامج وقدرة استيعابية تصل من 25 إلى 30 ألف طالب عند اكتمال المنظومة التعليمية.

وبيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، أن الجامعة تضم عدداً من الكليات المهمة منها كلية السياحة والضيافة والألسن والفنون والتصميم وهندسة العمارة التي تضم برامج مختلفة مثل برامج الفنون المتحركة وبرامج الجرافيك وبرامج الخاصة بتصميم الألعاب وكلية السياحة والضيافة ملحق بها فندق تعليمي.

وشهد الحفل، افتتاح عدد من المشروعات عبر "الفيديو كونفرس" منها متحف كفر الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، ومطار البردويل الدولي، وطريق رأس النقب، ومحطة تحلية مياه الشرب بالعريش، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالطور، وعدد من التجمعات البدوية في إطار رؤية الدولة لتنمية سيناء.

واصطحب "السيسي"، ضيفه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في جولة تفقدا خلالها الجامعة- فرع شرم الشيخ- واستمعا لشرح موجز من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار عما تتضمنه الجامعة من منشآت، واستعراض مجسم للجامعة والطراز المعماري الذي تتميز به والكليات والمرافق والخدمات التي تتضمنها.



وشملت الجولة تفقد أحد الفصول والقاعات الدراسية، ونقل أمير منطقة تبوك تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للطلبة بافتتاح الجامعة.

كما هنأ الرئيس السيسي، الطلبة الدارسين بهذا الصرح الشامخ.

وفي ختام الجولة، التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

واصطحب الرئيس المصري، ضيفه أمير منطقة تبوك، لافتتاح متحف شرم الشيخ الدولي، واستمعا لشرح موجز من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني عن مقتنيات المتحف وما يحتويه.

وقد حضر الحفل، الوفد المرافق لأمير منطقة تبوك، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ونائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي.