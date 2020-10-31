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محمد بن مسعود - الدمام - حصل إبراهيم بن محمد حاج آل سير المباركي، على درجة الدكتوراه، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
جاء ذلك، عن رسالته: "مبدأ الفصل بين السُلطات وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية -دراسة مقارنة-"، وبإشراف الدكتور إبراهيم بن محمد السِهلي.
كما ناقش الرسالة الدكتور عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي، والدكتور سليمان بن ناصر العجاجي.
"الخليج 365" تبارك للدكتور "إبراهيم"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
"المباركي" يحصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلاميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-31
حصل إبراهيم بن محمد حاج آل سير المباركي، على درجة الدكتوراه، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
جاء ذلك، عن رسالته: "مبدأ الفصل بين السُلطات وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية -دراسة مقارنة-"، وبإشراف الدكتور إبراهيم بن محمد السِهلي.
كما ناقش الرسالة الدكتور عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي، والدكتور سليمان بن ناصر العجاجي.
"الخليج 365" تبارك للدكتور "إبراهيم"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
05:04 PM
حصل إبراهيم بن محمد حاج آل سير المباركي، على درجة الدكتوراه، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
جاء ذلك، عن رسالته: "مبدأ الفصل بين السُلطات وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية -دراسة مقارنة-"، وبإشراف الدكتور إبراهيم بن محمد السِهلي.
كما ناقش الرسالة الدكتور عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي، والدكتور سليمان بن ناصر العجاجي.
"الخليج 365" تبارك للدكتور "إبراهيم"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
، "المباركي" يحصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية ،
المصدر : الخليج 365
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